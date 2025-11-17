Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte 17 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikası ve ekonomiye dair önemli kararlar alındı. Peki, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları neler? İşte 17 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamaları haberimizde derledik. İşte son dakika Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN UÇAK
"Yaşadığımız her olay Türkiye'nin sınırlarının çok ötesinde büyüklüğe, nüfuza ve gönül hanesine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bunu zafer kutlamalarından dönerken Azerbaycan-Gürcistan sınırına yakın bölgede düşen askeri kargo uçağımız sonrası bir kez daha gördük. Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından dayanışma ve başsağlığı mesajları aldık. "
"Gürcistan ve Azerbaycan facianın ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Uçağın kara kutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, sivil ve askeri erkân ile vatandaşlarımızın katılımıyla şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Bir kez daha aziz hatıralarını daima yaşatacağımız kahraman askerlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hırvatistan dönüşü düşen yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Rabbimden rahmet diliyorum."
"KARA KUTU İNCELENECEK"
"Bin yıldır olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin huzuru, devletimizin bekası uğruna canları pahasına vazife yapan nice vatan evladı var. Rabbim hepsini korusun, muhafaza etsin. Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit ailelerimiz olmak üzere şeffaf bir şekilde paylaşacağız."
"Peygamberlikten sonraki en yüce makam olan şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi ise geride kalanlar için sabretmek o kadar büyük bir derecedir. Şehit yakınlarımızın teslimiyeti, vakarı, sabrı, metaneti konusunda bu milletin bir ferdi olarak duygulanmamak elde değil. Metanetlerinden taviz vermeyen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun."
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 783 bin kilometrekaresinin tamamına, 86 milyon insanımızın her birine aşkla hizmet ediyoruz. Durmadan, dinlenmeden çalışıyor, eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Geride bıraktığımız iki haftayı yine dolu dolu geçirdik. Ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden çok kıymetli isimleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk."
"MUHALEFET İLE ARAMIZDAKİ DERİN UFAK FARKINI ORTAYA KOYUYOR"
"Geçen sene çoğu genç 2 milyon kişiyi kütüphanemizde misafir ettik. Kütüphanemizde okuyan, yazan, araştırma yapan veya sınavlara hazırlanan bu misafirlerimize günde 2 ögün çorba ikram ediyoruz. 15 çeşit içecek ve keklerimizi ücretsiz olarak misafirlerimize sunuyoruz. Halk kütüphanelerimizde güncel üye sayımız 7.6 milyona kitap sayımız 25,6 milyona ulaştı. Dağıtımda olan 800 bin yeni kitabımızla bu sayıya inşallah 26.4 milyona çıkarmış olacağız. Sadece bu rakamlar bile muhalefet ile aramızdaki derin ufak farkını ortaya koyuyor."
"Kaliteli eğitim almış, bilgi ve hikmetle donanmış, milli manevi değerlerine sahip çıkan gençliğin yetişmesi için hiçbir fedakârlıktan çekinmiyoruz Zafer Günü'nü Azerbaycanlı kardeşlerimizle kutlamak ve Azatlık Meydanı'ndaydık. İki devlet tek millet düsturu bundan sonra iyi günde götü günde tüm imkanlarımızla can Azerbaycan'la beraber olacağız."
"DÜNYANIN EN BÜYÜK 17. AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 7. EKONOMİSİ"
"10 Kasım'da Cumhuriyetimizin banisi ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ile yâd ettik. Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır prensibinden hareketle aziz milletimize parmak sallanmasına, hor ve hakir görmesine müsaade etmedik. Bir dönem toplu iğne dahi üretemeyen ülkeyi dünyanın en büyük 17. Avrupa'nın en büyük 7. ekonomisi haline getirdik."