Hemşireye 'Kocam', polise 'Kendim' 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da bir kadın 4 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadını hastaneye getiren kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan 3 katlı müstakil evin 3'üncü katında meydana geldi. Mahmut N. (23),göğüs bölgesinden 4 kez bıçaklanan eşi Sevimgül N.'yi (26) taksi ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ÖNCE 'KOCAM' DEDİ, SONRA 'KENDİM'

Yaralı kadının iddiaya göre, önce hemşirelere "Kocam telefonumdaki mesajları gördü ve bıçakladı" dediği, sonra polislere de "Kendimi bıçakladım" diye ifade verdiği öğrenildi. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

KOCA ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Kadını hastaneye getiren kocası Mahmut N., şüpheli olarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

'EVDE KAVGA EDİYORLARDI'

Komşular, Mahmut N. ve Sevimgül N. çiftinin evin içerisinde kavga ettiğini öne sürerek, ardından yaralı kadının kocası tarafından taksiye bindirip hastaneye götürüldüğünü söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.