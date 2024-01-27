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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Kağıthane'de otomobilin aynasını kıran motosikletli takla attı

        Kağıthane'de otomobilin aynasını kıran motosikletli takla attı

        İstanbul Kağıthane'de bir aracın dikiz aynasını kırıp yoluna devam eden motosikletli, daha sonra önündeki araca arkadan çarparak takla attı. Motosikletli hafif yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 12:40 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:40
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        Kağıthane TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobilin aynasını eliyle kıran motosikletli, önündeki taksiye çarpıp takla attı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

        Olay, 23 Ocak Salı günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aynı yönde ilerleyen otomobile yaklaşıp bilinmeyen nedenle aynasına eliyle vurarak kırdı.

        Saniyeler sonra motosiklet sürücüsü önündeki taksiye çarparak takla attı. Yere savrulan motosiklet sürücüsü arkadan gelen otomobil sürücüsünün son anda durmasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.

        Panikle yerden kalkan motosiklet sürücüsü, güvenli bir alana geçmek için hızla emniyet şeridine gitti. Yaşananlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

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        #kağıthane
        #motosiklet
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