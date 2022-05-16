Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika: Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulması etkileri neler, saat kaçta bitecek?

Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulmasının etkileri nelerdir? Günlerdir beklenen ay tutulması bugün saat 03.31'de başladı. Tam tutulma ise Türkiye saati ile 06.29'da başladı. Tutulma hala devam ediyor. Peki ay tutulması saat kaçta bitecek? Kanlı ay tutulmasının etkileri nelerdir? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

  • 01
    Son dakika: Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulması etkileri neler, saat kaçta bitecek?

    Kanlı ay tutulması ne zaman başlayacak? Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek olan ay tutulması astroloji tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, ay tutulması ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması ile iligli merak edilip araştırılan detayları haberimizde derledik. İşte ay tutulmasının burçlara olan etkisi ve ay tutulması hakkında merak edilenler...
  • 02
    Son dakika: Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulması etkileri neler, saat kaçta bitecek?

    KANLI AY TUTULMASI BAŞLADI!

    Kanlı Ay Tutulması Amerika, Antarktika, Avrupa, Afrika, Doğu Pasifik, Yeni Zelanda, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde tamamen ya da kısmen görünebildi. Türkiye'den ise tutulmanın ilk everleri çıplak gözle izlenebildi.
  • 03
    Son dakika: Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulması etkileri neler, saat kaçta bitecek?

    KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA BİTECEK?

    Tam Ay Tutulması'nın saat saat evreleri:

    Tutulmanın başlangıcı (Yarı gölgeli): 03.31

    Parçalı tutulmanın başlangıcı: 05:28

    Tam tutulmanın başlangıcı: 06:29

    Tam tutulmanın ortası: 07:11

    Tam tutulmanın sonu: 07:54

    Parçalı tutulmanın bitişi: 08:55

    Tutulmanın bitişi (Yarı gölgeli): 09:52
  • 04
    Son dakika: Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulması etkileri neler, saat kaçta bitecek?

    YAKLAŞIK 75 DAKİKA SÜRECEK

    Tutulma sırasında Ay, Dünya'dan 362.1265 km uzakta olacak.

    Tutulma, son on yılın en uzunlarından biri olacak. Tutulmanın tamamı yaklaşık 5 saat 20 dakika, tam tutulma süresi 75 dakika...

    Heyecan verici gökyüzü olayında Ay, Güneş Tutulması'nda olduğu gibi kararmayacak, bunun yerine kırmızı veya turuncu tonlarında parlayacak. Ancak Ay, kan kırmızısına dönmeden önce donuk kömür renginde gözükecek. Bu rengin, gezegenimizin atmosferindeki parçacıklara bağlı olarak değişebildiğini hatırlatalım. Örneğin, Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Tonga Krallığı'nda yakın zamanda meydana gelen bir volkanik patlama nedeniyle stratosfere yayılan kül bulutlarının, Ay'ı daha kızıl gösterme olasılığı bulunuyor.

    Tabii Ay tamamen siyaha dönmeyecek olsa da, gökyüzü önemli ölçüde kararacak ve Samanyolu daha net bir şekilde gözükecek. Örneğin, tutulmayla Ay'ın sol alt tarafındaki turuncu renkli yıldız Antares'i görebilmek mümkün olacak.

    Güneş Tutulması'nın ne kadar deneyimlenebileceği gözlemicinin konumuna bağlı. Fakat Ay gökyüzünde görülebildiği müddetçe Ay Tutulması'nı izleyebilirsiniz. Ayrıca özel ekipman gerektiren Güneş Tutulması'ndan farklı olarak, Ay Tutulması'nı çıplak gözle görebilirsiniz. 
  • 05
    Son dakika: Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulması etkileri neler, saat kaçta bitecek?

    TAM AY TUTULMASI NEDİR? NEDEN 'KANLI AY' DENİR?

    Ay Tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'a düşen ışığı kesmesiyle gerçekleşiyor. Ay Tutulması sırasında Dünya'nın gölgesi Ay üzerinde görülüyor. 

    NASA'ya göre Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı, Ay'a ulaşıyor. Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya 'Kanlı Ay tutulması' da deniliyor.
  • 06
    Son dakika: Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulması etkileri neler, saat kaçta bitecek?

    AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

    Ay Tutulması, Akrep burcunun 25 derecesinde gerçekleşiyor. Sabit burçlar olan Akrepler, Boğalar, Aslanlar ve Kovalar diğer burçlara göre tutulmadan daha çok etkileniyor. Tutulmanın etkisinin ortalama 2 ay kadar olacağı belirtiliyor.

    Astrologlara göre bu süreçte kayıpların, hayal kırıklıklarının ve sağlık konularının ön plana çıktığını görebilirsiniz. Tutulma zamanı daha yoğun duygular içerisinde olabilir, duygusal kararlar alabilirsiniz.

    Aile içinde ve ikili ilişkilerde dönüm noktasından geçebilirsiniz. Arkadaşlık ve dostluklarda sınav verebilirsiniz. 

    Korkularınızla yüzleşmeye daha meyilli olabilirsiniz. Fakat bu dönemde çok fevri davranışlarda bulunmamakta, köprüleri yakmamakta fayda olacaktır.

    Ancak zorlayıcı etkiler barındırmasına karşın tutulma; hızlı olayların gelişmesine, fırsatlara ön ayak olabilir.
  • 07
    Son dakika: Kanlı ay tutulması başladı! Kanlı ay tutulması etkileri neler, saat kaçta bitecek?

    Uzun zamandır düşünülen, planı yapılan fakat hayata geçirilemeyen konuların hızlandığını görebilirsiniz. Büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçebilirsiniz. Fakat elbette insanların konfor alanlarından uzaklaşarak yeni planlara yönelmesi çok da kolay değildir. Bunun bilincinde olursanız ve kendinizi değişime açarsanız tutulma sizin için faydalı olacaktır. 

    Tutulmanın dünyada ise petrol, deprem, radyoaktif konular, borçlar, rezervler ve yasakları ön plana çıkaracağı ifade ediliyor. Zehirlenmelere ve sürüngenlerden gelen tehlikelere de dikkat çekilirken, ekonomik olarak zor bir sürecin yaşanabileceği öngörülüyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.