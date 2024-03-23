Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük Üniversitesinden öğrencilerin HPV (+) ve HIV (+) belirtileriyle hastanelere başvurduğu şeklinde sosyal mecralarda yayılan iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de sağlık tesislerinde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıkların yakından takip edildiği ve düzenli kayıt tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: