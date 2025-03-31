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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Karadeniz'de bulunan mayın imha edildi

        Karadeniz'de bulunan mayın imha edildi

        Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, Su Altı Harekât ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hâle getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:21
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        Karadeniz'de bulunan mayın imha edildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.

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