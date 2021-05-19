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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Kardeşlerin ödünç otomobille kaza tartışması kanlı bitti - HABERLER
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Kardeşlerin ödünç otomobille kaza tartışması cinayetle bitti

Son dakika dehşet haberleri... Adana'da ödünç aldığı otomobille kaza yapan, masrafı karşılayamayınca da araç sahibi tarafından tehdit edilen Yasin K. ile "Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git" diyen kardeşi Cumali K. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbedede av tüfeğiyle karnından vurulan Cumali K. hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Kardeşlerin ödünç otomobille kaza tartışması kanlı bitti - HABERLER
Kardeşlerin ödünç otomobille kaza tartışması kanlı bitti
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DHA

Adana'da ödünç aldığı otomobille yaptığı kazanın masrafları nedeniyle çıkan tartışma sırasında yaşanan arbedede Yasin K. (23),kardeşi Cumali K.'yi (21) av tüfeğiyle karnından vurdu. Cumali, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Yasin K., geçen ay ismi açıklanmayan bir tanıdığından ödünç aldığı otomobille kaza yaptı. Otomobilde oluşan 12 bin TL'lik hasarı karşılayamayan Yasin K., bu kişiden ödeme yapmak için zaman istedi. Yasin K., söz konusu ödemeyi yapamayınca iddiaya göre, araç sahibi önce genci daha sonra ailesini telefonla arayıp tehdit etti.

'BORCUNU BEN ÖDERİM' DEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Durumu öğrenen Cumali K., 14 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında ağabeyi Yasin K.'ye "Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git" dedi. Bu teklifi gururuna yediremeyen ağabey ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Cumali K. evdeki av tüfeğini alarak ağabeyinin başına vurdu. Çıkan arbede sırasında tüfek ateş aldı ve Cumali K. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Cumali K., Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumali K., olaydan 2 gün sonra pazar günü yaşamını yitirdi.

TÜFEĞİN KAZARA ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Yasin K. ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını, kardeşini öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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