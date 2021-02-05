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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Katarlı iş insanı fidye için kaçırıldı! - Haberler
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Son dakika haberler... Fidye için kaçırılan Katarlı iş insanı ile arkadaşı operasyonla kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçırılıp ailesinden fidye istenen Katar vatandaşı iş insanı K.B.J.B.T.A.K. ile yanındaki arkadaşı M., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin de arandığı bildirildi. Operasyon anları ise saniye saniye görüntülendi

Son dakika: Katarlı iş insanı fidye için kaçırıldı! - Haberler
Katarlı iş insanı fidye için kaçırıldı!
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AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Katarlı iş insanı K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.´nin, 1 Şubat´ta ilçeye geldikleri ve burada kaçırılarak alıkonulduğunu belirledi.

AA'nın haberine göre, şüphelilerin, Katarlı iş insanının ailesinden 400 bin dolar fidye istedikleri, paranın yarısını aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, aileyi, paranın geri kalanının ay sonuna kadar ödenmemesi halinde kaçırdıkları kişileri Suriye´ye götürmekle tehdit ettikleri anlaşıldı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüphelilerin M.C., Y.S., A.D., H.C. ve G.A. olduğunu tespit etti. K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.´nin Adana´ya götürüldüğünü belirleyen ekipler, 9 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına alırken, K.B.J.B.T.A.K. ile arkadaşı M.'yi de kurtardı.

Polis ekiplerinin, olayla ilgisi bulunan ancak adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Katarlı iş insanı ile arkadaşı, polisler tarafından tekrar İskenderun'a götürüldü.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, bir döner bıçağı, bir kama, bir kar maskesi, bir kelepçe kılıfı, kaçırılanlara ait pasaport, kimlik ve muhtelif kartlar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kurtarılan K.B.J.B.T.A.K. ile M.'nin işlemlerinin ardından hava yoluyla İstanbul'a gittiği öğrenildi.

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