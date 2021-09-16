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Haberler Gündem SON DAKİKA! Katilin ses kaydı cinayeti yıllar sonra ortaya çıkardı - Haberler
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Katilin ses kaydı cinayeti yıllar sonra ortaya çıkardı

Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı Lahn-Dill-Kreis Bölgesi'nde 1999'da ortadan kaybolan ve 2017'de kemikleri ormanda bulunan Denizlili Mahmut Caner'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 4 yıl sonra Denizli'ye gönderilen Caner'in kemikleri, Acıpayam ilçesinde toprağa verildi. Cinayetin, katilin ses kaydının Caner'in teybinde çıkmasıyla çözüldüğü öğrenildi

SON DAKİKA! Katilin ses kaydı cinayeti yıllar sonra ortaya çıkardı - Haberler
DHA

Evli ve 2 çocuk babası, 10 yaşında ailesi tarafından Almanya'ya götürüldü. Burada okuluna devam eden Caner, daha sonra bir tel fabrikasında çalışmaya başladı. Hessen Eyaleti'nin Lahn-Dill-Kreis Bölgesi'nde yaşayan Caner, 3 Mayıs 1999 yılında 36 yaşındayken kayboldu. Caner'i arayan Alman polisi, uzun yıllar hiçbir ize rastlamadı. 2017 yılında ise Caner'in evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanda gömülü kemikler bulundu. DNA incelemesinde kemiklerin Caner'e ait olduğu ve cinayete kurban gittiği tespit edildi. Cinayeti çözmek için Alman polisi 5 bin euro para ödülü bile koydu.

KATİLİN TÜRKİYE'YE KAÇTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Caner'in başta ailesi olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini alan polis, ailesinin tanıdığı bir kişi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Mahmut Caner'in ölmeden önce kendisini tehdit eden katilin sesini teybe aldığı ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan katilin Almanya'dan Türkiye'ye kaçtığı tahmin ediliyor.

Caner'in bulunan kemikleri ise 4 yıl sonra memleketi Denizli'ye gönderildi. Eniştesi Hasan Hüseyin Tutar'a kutu içinde teslim edilen kemikler, bugün Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Tutar, kayınbiraderinin mezarına kavuştuğunu belirterek "Bildiğimiz kadarıyla düşmanı yoktu. Almanya'da kayıpken çok aradık. Polis de aradı ancak bulunamadı. Sağ olduğunu tahmin ediyorduk. Bir yerlere gitmiştir diye düşünüyorduk. Ancak kemikleri bulununca öldürüldüğünü öğrendik. Şok olduk. 10 yıl önce Almanya'dan buraya taşındım. Alman polisi, kemiklerin bulunmasının ardından Denizli'ye gelip bizim de ifademizi aldı. Soruşturmanın bitmesinin ardından bulunan kemikleri bir kutu içinde gönderdiler. Mahalle mezarlığında toprağa verdik. En azından olay çözüldü ve mezarına kavuştu" diye konuştu.

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