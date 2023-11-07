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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Katliam gibi kaza! 3 kişi can verdi

        Kırklareli'nde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Olayda otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:58
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        Katliam gibi kaza! 3 kişi can verdi
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre A.Y. idaresindeki otomobil ile V.Ç. yönetimindeki kamyonet Jandarma Kule mevkisinde çarpıştı.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü V.Ç. ile aynı araçta bulunan Ş.K. ve Ş.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan diğer sürücü A.Y. ile eşi G.Y. Pınarhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından cenazeler Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        #son dakika
        #KIRKLARELİ
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