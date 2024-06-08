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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Kavurucu sıcaklar kapıda! Susuzluk ve orman yangını tehlikesi artıyor - Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Kavurucu sıcaklar kapıda! Susuzluk ve orman yangını tehlikesi artıyor

        Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde sıcak hava etkili olurken, iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları artıyor. İstanbul'da 35 derecelerin görülmesi beklenirken, güneyde sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak. Sıcakların etkisiyle orman yangını tehlikesi artıyor Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı...

        Giriş: 08.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:24
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        Kavurucu sıcaklar kapıda!
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        Türkiye’nin batı ve güney kıyıları aşırı sıcaklarla mücadele ederken, Anadolu’da yer yer tehlikeli hava olayları yaşanıyor. Kısa süreli rüzgar fırtınaları, şiddetli sağanaklar ve dar alanları etkilese de yıkıcı olan dolu yağışları kaydediyoruz.

        İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

        Bugün Bolu çevresinde, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da Erzurum çevresinde kuvvetli yağış görülüyor. Öğlen saatlerinde Ankara’da kuvvetlenecek yağmur yine lokal olarak hayatı olumsuz etkileyebilir. Ankara’daki yağış gece saatleri yaklaşırken şehirden ayrılacak ve Afyonkarahisar-Kayseri arasında devam edecek görünüyor.

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        Karabük-Kızılcahamam arasında beklenen sağanak, su baskınlarına yol açabilir, bu alanda dolu yağışı riski de var.

        İSTANBUL'DA KAVURUCU SICAK YOLDA

        Marmara Bölgesi, geçirdiği sıcak hava dalgasının ardından biraz serinliyor ve rüzgarlar poyrazdan kuvvetli esmeye başlıyor.

        İstanbul’da gölgede hissedilen sıcaklık 28-30°C civarında, mevsim normallerine yakın seyrediyor. Marmara ve İstanbul bugünlerdeki serinliği arayabilir, şehirde hava gelecek hafta salıdan itibaren yeniden 32-35°C’lere çıkıyor.

        SUSUZ GÜNLER KAPIDA

        İstanbul’da 2 haftayı geçen yağmursuz günler sürecek ve elimizdeki su, günler geçtikçe azalacak.

        Yaz yağmurlarının gerçekleşse bile, önemli bir katkı yapmasını beklemeyelim. Çoğu lokal yağışlar olan, hızlı sağanaklar halinde inen yaz yağmurları, barajlar/havzalar suyu biriktirecek fırsatı bulamadan akıp geçiyor. İstanbul’da yüzdesel olarak su seviyeleri iyi durumda denilebilir, artan su tüketimi (günlük neredeyse 3.5 milyon metreküp) ve daha hızlı buharlaşma, bugün yüzde 77’lerde olan seviyeleri hızla aşağı çeker.

        AŞIRI SICAKLAR YANGIN TEHLİKESİ TAŞIYOR

        Bayram tatili yaklaşırken Türkiye’de yeni bir sıcak hava dalgası daha etkili olacak görünüyor. 14 Haziran’dan itibaren mevsim normallerinden tahmini olarak 8°C ila 14°C daha sıcak havaların içinde kalabiliriz. Bu sıcak hava dalgası, vade yaklaşırken gücünü biraz yitirebilir. Son güncellemede daha iyimser bir tablo görünüyor, en azından İstanbul 40°C olmayabilir, sıcaklık 35°C civarında seyredebilir. İzmir’de ve tüm güney kıyılarında 45°C gibi tehlikeli sıcaklıkları aşıp yeni rekorlar kırmayabiliriz. Ancak genel olarak aşırı sıcaklara, olası enerji kesintilerine, orman yangınlarına ve günlük yaşamda sıcak çarpması tehlikesine dikkat edeceğimiz bir bayram tatili olacak.

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