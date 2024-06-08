Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından sarı alarm verilerek uyarıda bulunulan 18 kent ise şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 25, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 36, Parçalı bulutlu

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KOCAELİ: 30, Parçalı bulutlu

BURSA: 25, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 30, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ: 35, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 36, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 39, Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 38, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 36, Parçalı ve az bulutlu

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ÇANKIRI: 29, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 26, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 27, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK: 24, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 26, Parçalı bulutlu.

AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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ARTVİN: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KARS: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 38, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu.

SİİRT: 36, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu.