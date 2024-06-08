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        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün yurt genelinde sağanak yağış beklenmekle birlikte, 3 bölgede şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. 18 kentimiz için "sarı" alarm verildi. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 06:56 Güncelleme: 08.06.2024 - 06:56
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        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Afyonkarahisar, Konya, Çorum, Bolu’nun güney ve doğusu,, Karabük'ün güney kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI DOĞUDA AZALIYOR BATIDA AYNI

        Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

        18 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından sarı alarm verilerek uyarıda bulunulan 18 kent ise şöyle: Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bolu, Çankırı, Erzurum Eskişehir, Kars, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Ardahan ve Karabük.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 25, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 36, Parçalı bulutlu

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        KOCAELİ: 30, Parçalı bulutlu

        BURSA: 25, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

        EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 30, Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ: 35, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MANİSA: 36, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 39, Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 38, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 36, Parçalı ve az bulutlu

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        ÇANKIRI: 29, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KONYA: 27, Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK: 24, Parçalı bulutlu.

        SİNOP: 26, Parçalı bulutlu.

        AMASYA: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        TRABZON: 25, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        ARTVİN: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        DİYARBAKIR: 38, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        GAZİANTEP: 37, Az bulutlu.

        SİİRT: 36, Az bulutlu.

        ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu.

        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru!
        Meteoroloji saat verdi! 18 kent için "sarı" alarm! Cumartesi yağmuru! Haberi Görüntüle
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