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Son dakika haberler... Kayıp meclis üyesi davasında flash gelişme: 4 kişi tutuklandı

Kırşehir'de eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın yaklaşık 13 yıl önce kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan sanıklardan 4'ü, cinayete yönelik yeni ve kuvvetli delillere ulaşılmasıyla tutuklandı

Son dakika: Kayıp meclis üyesi davasında 4 tutuklama! - Haberler
Kayıp meclis üyesi davasında 4 tutuklama!
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İHA

İl Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 tutuksuz sanığın "kasten öldürme, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla yargılandığı dosyada, cinayete yönelik yeni delillerin elde edilmesi için yaklaşık 6 ay önce 21 kişilik özel ekip kurmuştu.

İHA'nın haberine göre, belediye eski meclis üyesi Hasan Kırışık'ın son konuştuğu kişiler, yakınları, arkadaşları ve iş yaptığı kişileri sorgulayan ekip, 6 ay süren çalışmada, kayıp meclis üyesinin öldürüldüğüne yönelik kuvvetli delillere ulaştı.

Ekipler, Hasan Kırışık'ın kaybolmadan önceki son günlerinde görüştüğü kişilerden olan ve davada tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K'yi farklı adreslere düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Sanıklar, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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