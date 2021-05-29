SON DAKİKA! Kayıp olarak aranan Fatma'nın cesedi de katili de ortaya çıktı! - HABERLER

Fatma Öz’ün katili hakim karşısında 0:00 / 0:00

İHA

Yaklaşık 40 gündür kayıp olan Fatma Öz’ün katili Bahri Maraşlı polis sorgulamasının ardından hakim karşısına çıkartıldı.

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı.

Konu televizyon programına taşındı. Öz’ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri Maraşlı katıldığı televizyon programından sonra intihara kalkıştı.

Bahri Maraşlı, 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı.

Maraşlı intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu. Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Maraşlı, cinayeti itiraf etti.

BOŞ BİR ARAZİDE ÜZERİ TAŞLA ÖRTÜLMÜŞ

Öz’ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti.

İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı.

Yapılan tespitte Öz’ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu.

Fatma Öz’ü öldürdüğünü itiraf eden Maraşlı, olayı bilmelerine rağmen gizledikleri düşünülen M.F.A ve Y.D.O isimli kadın Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından Gürün Adliyesi’ne gönderildi.

ARACINA BİNDİRİP KAFASINA SIKMIŞ

Maraşlı verdiği ifadelerinde cinayeti itiraf etti. Evde tartıştığı Öz’ü konuşmak için aracına bindirdiğini belirten Maraşlı, şehitler tepesi yakınlarında Öz’ün kafasına tek el ateş ettiğini söyledi. Maraşlı daha sonra Öz’ü yeniden araca bindirip Kavak köyü yakınlarındaki boş bir arazide taşlarla gömdüğünü belitti.

CİNAYETİ BİLMELERİNE RAĞMEN KATİLİ SAVUNMUŞLAR

Maraşlı ayrıca işlediği cinayeti M.F.A. ve Y.D.O. ile paylaştığını da ileri sürdü. Her iki kişi katıldıkları televizyon programında Maraşlı’yı savunmuştu.

Zanlı ve diğer iki kişi savcı ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılacak.