Kayserispor, eski futbolcusu Adnane Tighadouini'ye sorumluluklarını zamanında yerine getirmediği için FIFA'dan 1 dönem transfer yasağı aldı. Sarı-kırmızılılar, ligin devre arasında transfer yapamayacak.

Kayserispor kulübü, eski futbolcusu Adnane Tighadouini'ye sorumluluklarını zamanında yerine getiremediği için ceza aldı. 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Malaga takımından kiralık olarak transfer edilen Fas asıllı Adnane Tighadouini'ye ödenmesi gereken 150 Bin Euro'yu zamanında ödemeyen Kayserispor, önce FIFA'lık oldu ardından da ceza aldı. Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, süreç ile ilgili olarak, "Geçmişte transfer edilen bir futbolcuya karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen kulübümüze para ve transfer yasağı cezası geldi. Kulübümüze 150 bin Euro, 75 bin Frank faiz ve avukatlık masrafları, 1 dönem transfer yapamaz cezası verildi. Normalde 5 bin Frank ceza gelecekti. Ancak Kayserispor'un FIFA'da fazla dosyası olmasından ötürü en üst seviyeden ceza verildi" dedi.





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