        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kaza yapınca aracını bırakıp gitti: O anlar kameraya yansıdı | Son dakika haberleri

        Kaza yapınca aracını bırakıp gitti: O anlar kameraya yansıdı

        Karabük'te yağışlı havanın etkisi ile yolda çıkarak kayan bir otomobil kaldırma çarparak korkulukları çarparak durdu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı

        Giriş: 12.01.2026 - 12:08 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:08
        Kaza yaptı... Aracını bırakıp gitti!
        Karabük'te yağışlı havanın etkisi ile yolda çıkarak kayan bir otomobil kaldırma çarparak korkulukları çarparak durdu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

        KALDIRIMDA ASKIDA KALDI

        İHA'nın haberine göre olay,Karabük - Safranbolu Karayolu 5 bin evler köprü mevkiinde medyana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinş kaybettiği otomobil, aşırı hız sonucu yolda çıkarak önce kaldırma çıktı, ardından ise korkulukları devirerek kaldırımda askıda kaldı.

        İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

        Bu sırada aracını askıdan çıkaramayan sürücü vatandaşların şaşkın bakışları altında aracından inerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

