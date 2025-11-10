Artvin'de ağaç kesiminde facia! Hayatını kaybetti
AĞAÇ KESİM ÇALIŞMASI YAPIYORDU
İHA'nın haberine göre, Borçka ilçesinin Balcı köyü ormanlık alanında ağaç kesim çalışması yapan 42 yaşındaki Musa Çil’in üzerine ağaç devrildi. Çil, üzerine devrilen ağaç nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Çil’in cansız bedeni Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.