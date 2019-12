CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası Davasını gündeme getirirken, "Dava açtı, davanın düştüğü mahkemenin hakimlerini değiştirdi. Namuslu, dürüst hakimleri görevden aldı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Man Adası davasını grup toplantısında gündeme getiren CHP lideri, "Erdoğan demişti ki, 'Man Adası hakkında mahkemeye gitti, tazminata mahkum oldu' Bir daha söylüyorum, yeniden söylüyorum, söylediğim her cümle, kullandığım her belge yüzde yüz doğrudur. Zaten hiç kimse de bu belgeleri yalanlamadı. Hiç kimse. Erdoğan'a teşekkür ediyorum tekrar bu olayı gündeme getirdiği için. Man Adası'nda 1 sterlinlik bir şirket kuruldu. İlgili bankanın dekontlarını okuyarak, swift kayıtlarını açıklayarak olayın detaylarını kamuoyuna duyurduk. Belgelerin tamamını savcıya teslim ettik. Belgelerin tamamı doğru. 'İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım' diyordu. Bırakamıyor, 'Dava açacağım' dedi. Dava açtı, davanın düştüğü mahkemenin hakimlerini değiştirdi. Namuslu, dürüst hakimleri görevden aldı" dedi.

"Ben haklıyım, Allah'ın huzurunda da ben haklıyım" diyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ailesinin bu dümenini açıkladım. Bu para trafiği nedir diye sorduk. 'Bu bir şirket satışıdır' dedi Erdoğan. O da doğruladı. Ama hala istifa etmiyor. 82 milyonun huzurunda yine soruyorum bu şirket hangi şirket? Senin ailenin 15 milyar dolarlık gelirini elde etmesini sağlayan bu şirket hangi şirket? Bu dümeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için Man Adası'nda uyduruk bir şirket kuruldu" diye konuştu.

BAĞIŞ PARALARI

Şehit aileleri ve gaziler için toplanan paraları soran Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz şehit ve gazileri için 309 milyon lira para topladılar. Paranın nereye gittiği belli değil. Hâlâ açıklayamadılar. Bu para nereye gitti? 2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada 46 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bağış kampanyası düzenlendi. 52 milyon lira para toplandı. Bu para nereye gitti?" diye sordu.

TANK-PALET FABRİKASI

Sakarya'daki tank-palet fabrikasının işletmesinin devredilmesine ilişkin eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, "Tank Palet Fabrikası'nı da sormuştum. Bunu da Katar'a ve Erdoğan'ın akrabalarına verdiler. Geçen 'Bu Talip Öztürk kimdir?' diye sormuştum. Kim bu Talip Öztürk? Erdoğan ailesi Türk savunma sanayini ele geçirmek istiyor. Talip Öztürk dedim Erdoğan'ın sesi çıkmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar ben bunları anlatmak zorundayım. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görenlere ihtiyacımız yok. Devletin en büyük fabrikalarını kendi ailesine 5 kuruş para almadan veriyorsa bunun adı peşkeş çekmektir. Katar ülkesine verdiler. Bana söyleyin dünyanın hangi ülkesinde bir silah fabrikası başka bir ülkeye verilir?" dedi.

AHİLİK HAFTASI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ahilik Haftası kutlamalarının Kırşehir yerine Konya'da düzenlenmesini eleştirirken, "Ahilik Haftası her yıl kutlanır Kırşehir'de. Ahi Evran sadece bizim dünyamızda değil tüm dünyada saygı gören bir insandır. Esnafın etik değerlerini belirleyen Ahi Evran'dır. Her yıl etkinlikler düzenlenir. Bu yıl bunları bir telaş sardı. Kırşehir'de Belediye Başkanı CHP'li diye Konya'da kutladılar. Merak ediyorum İstanbul'un Fethi'ni nerede kutlayacaklar? Herhalde İstanbul'un Fethi'ni de Bursa'ya alırlar" diye konuştu.

ENGELLİ GÜNÜ: 14 BİN KADRO BOŞ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Hepimiz her an engelli olabiliriz. Hayatımızı bir engelli vatandaş olarak sürdürebiliriz. Sosyal devletin temel unsurlarından birisi herkese sosyal güvenliği vermektir. Ama anayasamız engeliler için özel bir düzenleme yapmıştır. 61. maddedir bu. Devletin aldığı tedbirler hangileri? Az önce Turan Başkan konuşurken dedi ki devlette boş engelli kadroları var ve doldurulmuyor. Ben de biliyorum devlette 14 bin engelli kadrosu boş. Parlamento yasa çıkarmış mı, evet çıkarmış. Kamuda ve özel sektörde şu kadar engelli çalıştıracaksın. engellilerin yanında olduğu AKP iktidarı neden bu 14 bin engelli kadrosunu boş bırakıyor. Engelliler de alın teri dökmek, sosyal devletten faydalanmak istiyor. 9 buçuk milyona ulaşan engelli vatandaşımız var. Dünyanın her ülkesinde engelliler var ve onlar için pozitif düzenlemeler var. Biz de yapmışız düzenleme. 17 yıldır iktidardalar, engelli kadrolarını doldurmuyorlar. Neden boş tutuyorsunuz?"

TERMİK SANTRAL TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral yasasına ilişkin, "2,5 yıl erteledik dediler, Erdoğan bunu veto etti. Memnunuz. Teşekkür ederiz. Benim merak ettiği şu; burada el kaldırıp geçsin diyenler birden 'Yaşasın reis' diyorlar. Bir anda CHP'nin saflarına geldiniz ama biz öyle CHP'li istemiyoruz. Bunların bağımsız iradeleri yok" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Kılıçdaroğlu, asgari ücret toplantılarına ilişkin şunları söyledi:

"Asgari ücret görüşmeleri başladı. Anayasal bir kurum. Emeği, kişiyi koruyan bir düzenleme var. 39 yıl sonra 3 işçi sendikası konfederasyonu ortak politika belirlemek için bir araya geldiler. 6,5 milyon asgari ücretlinin hakkını savunacaklar. Şu anda 2020 lira, açlık sınırı 2100 küsur lira. Asgari ücret açlık sınırının altında. Son bir yılda gıdaya yüzde 54, elektriğe yüzde 71, doğalgaza yüzde 58 zam geldi, devletin enflasyonu da yüzde 22,58. Türk-İş'in yaptığı araştırma 2 bin 578 lira olsun. Bunun normali 2 bin 600 lira civarında olması gerekir. 'Para yok' diyecekler, bizim sendika başkanlarımız buna inanmaz umarım."