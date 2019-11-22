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Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına teşekkür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu konuşmasında belediye başkanlarına şeffaflık, israf yapmadıkları, tasarruf yaptıkları ve enkaz edebiyatı yapmadıkları için teşekkür etti

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmaya, belediye başkanlarına teşekkür ederek başlarken, "Tarihte yerel yönetimlerde ilkleri başarıyoruz" dedi.

"Sıradan bir görev üstlenmediniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bulunduğunuz beldenin sorunlarını çözmek için halk yetki verdi. Ama birileri sizi engellemek isteyebilir. Azim ve kararlılıkla bütün sonuçları elde etmek mümkün" ifadelerini kullandı.

ENKAZ EDEBİYATI, İSRAF ve ŞEFFAFLIK

Kılıçdaroğlu, "Başka partilerden birçok belediyeyi aldınız. Hiçbir belediye başkanımız enkaz edebiyatının ardına sığınmadı. Bunları aşma gücü ve yetkisine sahibi algısını toplumun belleğine kazıdınız. Mali koşullar ne kadar zor olursa olsun aşabilecek yeteneğe sahibiz dediniz. CHP Genel Başkanı olarak sizlere teşekkür etmek benim görevim" diye konuştu.

İsrafla mücadele konusunda teşekkür eden CHP lideri, "İsraftan özenle kaçındınız. Tasarruf yaptınız. Bir beldenin, bir belediyenin hakkıyla hukukuyla nasıl yönetileceğini tüm Türkiye'ye gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

BELEDİYELERİN TASARRUFU

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara Büyükşehir Belediyemiz 7,5 ayda 387 milyon lira bütçe fazlası verdi. Batak halindeki belediyeden geldiğimiz noktadır. 25 yıl içinde yapılan israfı, harcanan paraları düşünün. Rize Fındıklı belediyemizi 25 yıl sonra kazandık. 820 bin lira borç ödendi. 600 bin lira da tasarruf yapıldı. Ben bu nedenle sizlere teşekkür ediyorum. Verdiğiniz emek, harcadığınız her kuruş helal olsun dedirtecek. Size bir teşekkürüm de şeffaflık. Meclis toplantılarını halka açık yapıyorsunuz. Düne kadar yoktu bunlar. Saydamlık, şeffaflık diye bir kavram yoktu. Ancak CHP belediyeleri şeffaflık konusunda üstlerine düşeni yapıyorlar.

Bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Ekonomik krizin toplumsal ve sosyal boyutu var. Geniş halk kitlelerini vurduğunu ve mutfakta yangın olduğunu görüyoruz. Belediye başkanlarımız nasıl aşabiliriz çalışmasına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dar gelirli, yoksul 30 bin üniversite öğrencisine yardım yapacak. 96 milyon lira. Nereden buldu bu parayı, israfı engelleyerek."

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