Kılıçdaroğlu: Siyasetin kirlilikten arınması lazım 0:00 / 0:00

DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir otelde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, kimlik üzerinden siyasetin bütün demokrasilerde yasak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Türkiye badireyi aşmak zorundadır. Bütün bu olanlar son 19 yılda yaşadığımız gerçeklerdir. Yolsuzluklara girmiyorum artık. Onlara lanet olsun, diyorum. Biz beraber nasıl aşabiliriz? Önce bizi ayrıştıran, bizi bölen söylemleri duymayacaksınız. Etnik kimlik üzerinden kim siyaset yapıyorsa vatanını sevmiyordur. Kim anne babasını seçme özgürlüğüne sahiptir. Kim olursa olsun insan mı, insan. Derdi var mı, var. Çözülecek mi, çözülecek. Huzur içerisinde yaşayacak mıyız, huzur içerisinde yaşayacağız. Açsa karnını doyurup iş bulacağız. Kimlik üzerinden siyaset bütün demokrasilerde yasaktır. Bizde de yasak ama bal gibi yapılıyor. İnanç üzerinden siyaset. İnanç siyasetin konusu değildir. Allah ile kulun arasına girme yetkisi kime ait. Kimin fazla kimin az daha fazla inançlı olduğunu kim bilebilir? Peygambere verilmeyen yetkinin insana bir başka kişiye verilmesi mümkün mü? Burada da herkesin dikkatli olması gerekir. Herkesin inancı benim başım üstünde. İnancını yaşa eyvallah. Kimliği inancı nedeniyle bir kişi ötekileştirilirse ona sahip çıkacağız.“

"BİZİM DE YANLIŞIMIZ VARDI"

Kılıçdaroğlu, son 10 yılda en büyük değişimi CHP’nin yaşadığını kaydederek, “Diyeceksiniz ki bu süreç içerisinde CHP’nin hiç kusuru yok muydu? Kusuru vardı arkadaşlar. CHP Genel Başkanı olarak öz eleştiri de yapıyorum. Bizim de eksiğimiz vardı, bizim de kusurumuz vardı, bizim de yanlışımız vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyorum. Açık ve net şunu ifade edeyim. Son 10 yılda en büyük değişimi CHP yaşamıştır. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıktık. 1,5 milyon taşeron işçisi vardı kim sahip çıktı. Emekliye 2 maaş ikramiye kim sahip çıktı. Apartman görevlilerinin derdi var. Her gün gördüğümüz ama görmediğimiz insanlar. Çöplerden kağıt toplayanlar var, konteynerlerden yiyecek toplayanlar var. Siyaset bunlara sahip çıkmazsa biz niye siyaset yapacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, siyasetin kirlilikten arınması gerektiğini belirterek, “Siyaset cebi doldurma değil ki vatandaşın derdini çözmektir. Siyasetin kirlilikten arınması lazım. Siyaset yapacak insanların temiz insanlar olması lazım. Siyaset yapacak insanların halka hesap vermesi lazım. Demokrasinin çıkış kaynağı budur. Vatandaş vergisini öder hükümet bunu harcar ve vatandaşa da bunun hesabını millete verir. Hesabını millete vermiyorsa orada demokrasi yoktur" dedi.