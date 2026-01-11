Kilis'te soğuktan korunmak için evde yaktığı mangaldan zehirlenen genç adam hayatını kaybetti
Kilis'te evde ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 23 yaşındaki Şahin Çiray, hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Kilis'te ısınmak için evde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Şahin Çiray (23) yaşamını yitirdi.
YAKINLARI HAREKETSİZ YATARKEN BULDU
DHA'nın haberine göre olay; Kilis'te oturan Şahin Çiray’dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde evine geldi. İçeri giren yakınları, Çiray’ı hareketsiz halde yatarken buldu.
YAKTIĞI MANGAL GAZINDAN ZEHİRLENMİŞ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şahin Çiray'ın ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şahin Çiray'ın cenazesi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.