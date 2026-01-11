Kilis'te soğuktan korunmak için evde yaktığı mangaldan zehirlenen genç adam hayatını kaybetti Kilis'te evde ısınmak için yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 23 yaşındaki Şahin Çiray, hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 11.01.2026 - 13:40 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL