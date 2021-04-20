İHA

Denizli'de kira parasını almak için Yusuf Kurt Tunçer’in evine giden ev sahibi, kiracısının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, tek başına yaşayan 48 yaşındaki Yusuf Kurt Tunçer'den uzun zamandır yakınları haber alamıyordu. Ev sahibi kirasını almak için Tunçer'in evine gittiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Kapıyı açtığında Tunçer’in yerde cansız bedeniyle karşılaşan ev sahibi, kötü koku nedeniyle kendisini dışarıya atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Tunçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Komşularının ifadesini alan polis ekipleri, 20 gün önce Tunçer'in evine daha önce görmedikleri kişilerin girdiğini öğrendi. Ekiplerin detaylı incelemelerinin ardından cansız beden, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.