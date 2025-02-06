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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kış ortasında orman yangını! | Son dakika haberleri

        Kış ortasında orman yangını!

        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Fırtınanın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:03
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        Kış ortasında orman yangını!
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Sarısu Mahallesi Tünektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kentte etkili olan fırtınanın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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