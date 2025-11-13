Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kocaeli'nde yangın çıktı, 11 aylık Ersin bebek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kocaeli'nde yangın çıktı, 11 aylık Ersin bebek hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evde çıkan yangında 11 aylık bebek hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen diğer aile hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 13.11.2025 - 15:15
        Korkunç! 11 aylık Ersin bebek yürek yaktı
        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evde çıkan yangında 11 aylık bebek hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen diğer iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

        ÇIKAN ALEVLER BEŞİĞİNİ SARDI

        AA'nın haberine göre; Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangında 11 aylık Ersin bebeğin beşiğini saran alevler büyüdü. Yangını söndürmek isteyen baba Tayfun A. ve anne Hasretnur A., sonuç alamayınca itfaiyeye haber verdi.

        ERSİN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin ve ailenin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ersin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

        Dumandan etkilenen baba Tayfun A., anne Hasretnur A., 4 yaşındaki E.A. ile 2 yaşındaki Y.A. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü

