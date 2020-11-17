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SON DAKİKA! Kocasına kurşun yağdırdı! Sonrası daha korkunç! - HABERLER

Kocasına kurşun yağdırdı! Sonrası daha korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevin D. (56),boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Cengiz D. (54)’yi yaşanan tartışmanın ardından silahla vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. Ağır yaralanarak yere yığıldı.

KENDİ HAYATINA KIYDI

İHA'da yer alan habere göre Nevin D. eşini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan Cengiz D. önce Akhisar Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşini vurduktan sonra bir binanın 7. katından atlayan Nevin D. ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.