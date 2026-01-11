Konya'da trafik kazası geçiren adam 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti
Konya'da 11 Ekim 2024'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 66 yaşındaki Hikmet Çakan, 15 ay sonra hayatını kaybetti. Çakan, Karapınar'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi
Konya’nın Karapınar ilçesinde 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş aylardır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YOLA SAVRULUP AĞIR YARALANMIŞTI
İHA'nın haberine göre kaza; 11 Ekim 2024 tarihinde Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelmişti. M.Ö. idaresindeki otomobil, Hikmet Çakan (66) yönetimindeki motosikletle çarpışmış, motosiklet sürücüsü Çakan yola savrularak ağır yaralanmıştı.
15 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hikmet Çakan, Konya’da tedavi gördüğü hastanede 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çakan’ın cenazesi Karapınar ilçesi Apak Mezarlığında kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.
