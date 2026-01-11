Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konya'da trafik kazası geçiren adam 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Konya'da trafik kazası geçiren adam 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Konya'da 11 Ekim 2024'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 66 yaşındaki Hikmet Çakan, 15 ay sonra hayatını kaybetti. Çakan, Karapınar'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 15:24 Güncelleme: 11.01.2026 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 ay sonra hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya’nın Karapınar ilçesinde 11 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş aylardır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        YOLA SAVRULUP AĞIR YARALANMIŞTI

        İHA'nın haberine göre kaza; 11 Ekim 2024 tarihinde Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelmişti. M.Ö. idaresindeki otomobil, Hikmet Çakan (66) yönetimindeki motosikletle çarpışmış, motosiklet sürücüsü Çakan yola savrularak ağır yaralanmıştı.

        15 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Hikmet Çakan, Konya’da tedavi gördüğü hastanede 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Çakan’ın cenazesi Karapınar ilçesi Apak Mezarlığında kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

        Ekiplerin arama faaliyetleri MANİSA (AA) - Manisanın Demirci ilçesinde kaybolan kadının bulunması için başlatılan çalışmalar 7. gününde devam ediyor.

        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Kadınlar Türkiye Kupası finali heyecanı HT Spor'da!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Esir liderler
        Esir liderler
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        "İsrail yüksek alarmda"
        "İsrail yüksek alarmda"
        Gülmek neden bulaşıcı?
        Gülmek neden bulaşıcı?