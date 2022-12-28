DHA

Adana'da, boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ Duman (29) ile 2 yaşındaki kızı ve eşinin akrabasını rehin alan uzman çavuş Cengiz Duman (30) tutuklandı. DHA'nın haberine göre çocuklarını görme bahanesiyle gelen Duman'ın, eşini "Polise bir şey söylemeyeceksin" diye tehdit edip, ekiplerin müdahalesi sonrası rehin aldığı ortaya çıktı.

MAĞAZADAKİLERİ DE TEHDİT ETTİ Olay, 24 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Tokat'ta görevli uzman çavuş Cengiz Duman, boşanma aşamasındaki eşi Ferdağ Duman, 2 yaşındaki kızı ve eşinin akrabasını tabancayla rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Duman, rehineleri bırakıp kaçtı. Elindeki tabancayla bulvardaki bebek giyim mağazasına giren Duman, müşteri ve çalışanları da tehdit etti. Polis ekiplerinin mağazanın etrafını sardığını gören Duman, silahı başına dayayıp dükkandan kaçmaya çalıştı. Polis, etkisiz hale getirdiği Duman'ı gözaltına aldı.

AİLE ŞÜPHELENİP İHBAR ETMİŞ Emniyete götürülen Cengiz Duman'ın, 2 çocuğunu görme bahanesiyle kente geldiği, daha sonra da eşi Ferdağ Duman'ı tabancasıyla tehdit edip, memleketi Manisa'ya kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ferdağ Duman'ın ailesinin durumdan şüphelenip, polise ihbarda bulunmasıyla ekiplerin harekete geçtiği, olayın yaşandığı bulvarda Duman'ın otomobilinin durdurulduğu öğrenildi. Eşini tehdit edip, "Polise bir şey söylemeyeceksin" dediği belirtilen Duman'ın, ekiplerin müdahalesi sonrası yanındakileri rehin aldığı belirtildi.

TUTUKLANDI İfadesinde, şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma kararı aldıklarını anlatan Ferdağ Duman, "Ailemin yanına döndükten sonra da telefonla aramaya devam etti. Çocukları görmek istediğini söyleyip, yanımıza geldi. İyi niyetli davranıp, çocukları gösterdim. Sonra beni Manisa'ya götürmek istedi. Olumsuz yanıt verince, beni zorla evden çıkardı" dedi. Cengiz Duman ise ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Gözüm karardı. Çok pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Duman, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.