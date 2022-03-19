Bakırköy'de AVM otoparkında cinayet ve intihar!

İHA

Bakırköy Ataköy’de bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda, İHA'nın haberine göre 21 yaşındaki M.B. sevgilisi olduğu öne sürülen Y.S. ile alışveriş merkezinin otoparkında tartışma yaşamıştı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan M.B. aracında bulunan tüfekle önce Y.S.’yi silahla vurmuş, daha sonra da aracına binerek intihar etmişti.

GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Y.S.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Genç kız hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından intihar ettiği ileri sürülen M.B.’nin cesedi, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İHA'nın M.B.’nin babasının savcı olduğu, annesinin ise hakim olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.