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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Uşak'ta korkunç cinayet! Ev arkadaşını bıçakladı ve... - Haberler
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Korkunç olay! Ev arkadaşı katletti!

Uşak'ta aynı evi paylaştığı kişiyi çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralayan şüpheli, ev arkadaşı hayatını kaybedince 3 gün sonra yeniden gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi

SON DAKİKA: Uşak'ta korkunç cinayet! Ev arkadaşını bıçakladı ve... - Haberler
Korkunç olay! Ev arkadaşı katletti!
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İHA

Uşak merkeze bağlı Kalfa Mahallesi’nde 10 Kasım günü meydana gelen olayda; bir çiftlik evinde çalışan G.K. (26) ile aynı zamanda çiftlik sahibinin yakını da olan ev arkadaşı U.O. (24) arasında anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı.

BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen kavgada U.O., G.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.

ARKADAŞI AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan G.K., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken; U.O. ise emniyete giderek teslim oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli U.O., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan G.K., hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşama 3 gün tutunabilen G.K'nın akşam saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından, ölümüne neden olan daha önce serbest bırakılan ev arkadaşı U.O. yeniden gözaltına alındı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" YAKALANDI

Bu kez 'Kasten adam öldürme' suçundan yakalanan U.O'nun jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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