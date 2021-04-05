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HaberlerGündemÇevreKORKUTAN GÖRÜNTÜ... Son dakika: Peş peşe yunuslar karaya vurmaya başladı
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İki gün arayla korkutan görüntü! Nedeni merak ediliyor

Son dakika haberleri... Trabzon'da iki günde 5 yunusun karaya vurması korkuya neden oldu. Beşirli Mahallesi'ndeki sahilde bulunan 2 yunusun ardından bu kez Kaşüstü sahilinde 3 yunus ölüsü karaya vurdu. Yunusların neden öldüğü merak konusu oldu. Uzmanlar kirliliği dikkat çekerken bir ihtimalin de balıkçılar olabileceği belirtildi

KORKUTAN GÖRÜNTÜ... Son dakika: Peş peşe yunuslar karaya vurmaya başladı
Korkutan görüntü! İki gün arayla yaşandı
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HABERTURK.COM

Trabzon'un Beşirli ve Kaşüstü mahallelerinde sahillerinde iki gün arayla karaya vuran 5 ölü yunus korkuya neden oldu. Yunusların ölüm nedeni merak ediliyor.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, yunusların ölümünde balıkçıların ağlarına takılmaları ve denizlerdeki olağanüstü kirliliğin etkili olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kocabaş yunusların ölüm nedenine dair ihtimalleri şöyle anlattı:

'DOKUNULMAYACAK İLAÇLARI BİLE DENİZE ATIYORLAR'

"Karadeniz'in tüm sahil kesimindeki yerleşim yerleri bütün fosseptiklerini denize bırakıyor. Değirmendere'nin sanayi atığı denize gidiyor. Diğer canlılar gibi aç kalmış olabilir. Yediği plastik bir şey ona rahatsızlık verebilir, kimyasal bir maddeden zehirlenerek ölmüş olabilir. Çünkü suya her türlü maddeyi atıyoruz. Çıplak elle dokunulamayacak kadar tehlikeli olan ilaçları bile kapağı açık bir şekilde suya atıyor insanlar.

SÖYLEMEK İSTEMESEM DE BALIKÇILAR OLABİLİR

Denizler kirliliğin toplandığı yerler. Burada yediği şeyi yunus sindirememiş ve sindirim sistemi çökmüş olabilir. Son ihtimal olarak her ne kadar söylemek istemesem de balıkçılar tarafından da öldürülmüş olabilir. Uzatma ağları denen ağları balıkçılar suya atıyor ve yiyecek balık bulamayan yunus buraya geliyor. Balıkçı daha fazla balık bulmak için ağını çok daha fazla uzatıyor. Balıkçı ağını denize atıyor bakıyor ki sabah içinde bir yunus var çıkmaya çalışmış ve ağı parçalamış ve kendisi de yaralanmış olabilir. Kurtulup ölebiliyor. Balıkçı tarafından dövülerek ya da vurularak öldürülüyor. Daha sonra da kıyıya düşmüş halde bulunuyor."

'BALIKLARIN NESLİ TÜKENMEKTEDİR'

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Balık popülasyonun azalmasının en büyük nedeni deniz kirliliğidir. Yunuslar yüzünden değil çok çeşitli ve farklı nedenlerden dolayı hamsi ve diğer balıkların nesli tükenmektedir. Yunuslar denizlerin çobanıdır. Yunus yoksa balık da yoktur" dedi.

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