Pfizer ile BioNTech'in koronavirüs aşısında yeni gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

ABD'li ilaç fırması Pfizer ile BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95 oranında koruma sağlandığını duyurdu.

Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, bir yandan da aşı çalışmaları sürüyor. ABD'li ilaç firması Pfizer, yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısının son aşamasının nihai sonuçlarının yüzde 95 etkili olduğunu gösterdiğini ve gerekli iki aylık güvenlik verilerine sahip olduklarını açıkladı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ YETİŞLKİNLERDE ETKİNLİK YÜZDE 94

İlaç üreticisi, Alman ortağı BioNTech ile geliştirilen aşının etkinliğinin yaş ve diğer veriler arasında tutarlı olduğunu ve önemli yan etkilerin olmadığını belirtti. Pfizer bu durumun aşılamanın dünya çapında yaygın olarak uygulanabileceğinin bir işareti olduğunu söyledi. Virüsten özellikle risk altında olan 65 yaş üstü yetişkinlerde etkililik yüzde 94'ün üzerinde olduğu ifade edilmişti.

TEK CİDDİ YAN ETKİ...

Öte yandan, açıklamada aşının yan etkilerin çoğunlukla hafif ila orta derecede olduğunu ve hızla ortadan kalktığını söylendi. Aşılananların yüzde 2'sinden fazlasını etkileyen tek ciddi yan etki, ikinci dozdan sonra alıcıların yüzde 3.7'sini etkileyen yorgunluk olduğu belirtildi.

"8 AYLIK TARİHİ YOLCULUKTA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Çalışma sonuçları, bu yıkıcı pandemiyi sona erdirmeye yardımcı olabilecek bir aşıyı öne çıkarmak için bu 8 aylık tarihi yolculukta önemli bir adımı işaret ediyor" diye konuştu.