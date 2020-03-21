Son dakika flaş gelişme: 46 ülkeye daha uçuş yasağı geldi! İşte o ülkeler

Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" dedi.

Bakanlık uçuş yasağı kapsamına dahil ülkelerin listesini yayınladı: