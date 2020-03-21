46 ülkeye daha uçuş yasağı

Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur" dedi.
Bakanlık uçuş yasağı kapsamına dahil ülkelerin listesini yayınladı:
Ülke
Uçuş Durduran Taraf
Uçuş Durdurma Başlangıç Tarihi
Uçuş Durdurma Bitiş Tarihi
Almanya
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
Angola
Angola/ Türkiye
20.03.2020
Belirsiz
Avusturya
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
Azerbaycan
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
Bangladeş
Bangladeş/ Türkiye
16.03.2020
Belirsiz
Belçika
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri / Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
Birleşik Krallık
Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
Cezayir
Cezayir/ Türkiye
17.03.2020
9.04.2020
Cibuti
Cibuti/ Türkiye
15.03.2020
Belirsiz
Çad
Çad/ Türkiye
19.03.2020
3.04.2020
Çekya
Çekya/ Türkiye
16.03.2020
Belirsiz
Çin
Türkiye
3.02.2020
Belirsiz
Danimarka
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
Dominik
Dominik/ Türkiye
18.03.2020
3.04.2020
Ekvator
Ekvator/ Türkiye
16.03.2020
7.04.2020
Ekvator Ginesi
Ekvator Ginesi/ Türkiye
16.03.2020
15.04.2020
Fas
Fas/ Türkiye
16.03.2020
Belirsiz
Fildişi Sahili
Fildişi Sahili/ Türkiye
21.03.2020
Belirsiz
Filipinler
Filipinler/ Türkiye
17.03.2020
12.04.2020
Finlandiya
Finlandiya/ Türkiye
19.03.2020
Belirsiz
Fransa
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
Guatemala
Guatemala/ Türkiye
12.03.2020
Belirsiz
Güney Kore
Türkiye
29.02.2020
Belirsiz
Gürcistan
Türkiye
20.03.2020
Belirsiz
Hindistan
Hindistan/ Türkiye
18.03.2020
31.03.2020
Hollanda
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
Irak
Türkiye
29.02.2020
Belirsiz
İran
Türkiye
23.02.2020
Belirsiz
İrlanda
Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
İspanya
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
İsveç
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
İsviçre
Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
İtalya
Türkiye
29.02.2020
Belirsiz
Kamerun
Kamerun/ Türkiye
18.03.2020
Belirsiz
Kanada
Kanada/ Türkiye
16.03.2020
1.04.2020
Karadağ
Karadağ/ Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
Kazakistan
Kazakistan/ Türkiye
16.03.2020
17.04.2020
Kenya
Kenya/ Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
KKTC
KKTC/ Türkiye
16.03.2020
Belirsiz
Kolombiya
Kolombiya/ Türkiye
16.03.2020
Belirsiz
Kosova
Kosova/ Türkiye
16.03.2020
Belirsiz
Kuveyt
Kuveyt/Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
Kuzey Makedonya
Kuzey Makedonya/ Türkiye
18.03.2020
Belirsiz
Letonya
Letonya/ Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
Lübnan
Lübnan/ Türkiye
18.03.2020
29.03.2020
Macaristan
Macaristan/ Türkiye
22.03.2020
17.04.2020
Mısır
Türkiye - Mısır
17.03.2020
Belirsiz
Moğolistan
Moğolistan/ Türkiye
16.03.2020
Belirsiz
Moldova
Moldova/ Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
Moritanya
Moritanya/ Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
Nepal
Nepal/ Türkiye
20.03.2020
15.04.2020
Nijer
Nijer/ Türkiye
20.03.2020
5.04.2020
Norveç
Türkiye
14.03.2020
Belirsiz
Özbekistan
Özbekistan/ Türkiye
16.03.2020
Belirsiz
Panama
Panama/ Türkiye
15.03.2020
15.04.2020
Peru
Peru/ Türkiye
16.03.2020
1.04.2020
Polonya
Polonya/ Türkiye
14.03.2020
24.03.2020
Portekiz
Portekiz/ Türkiye
19.03.2020
19.04.2020
Slovenya
Slovenya/ Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
Sri Lanka
Sri Lanka/ Türkiye
19.03.2020
26.03.2020
Sudan
Sudan/ Türkiye
16.03.2020
1.04.2020
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan -Türkiye
9.03.2020
Belirsiz
Tayvan
Tayvan/ Türkiye
17.03.2020
1.04.2020
Tunus
Tunus/ Türkiye
18.03.2020
Belirsiz
Ukrayna
Ukrayna/ Türkiye
16.03.2020
Belirsiz
Umman
Umman/ Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
Ürdün
Ürdün/ Türkiye
17.03.2020
Belirsiz
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