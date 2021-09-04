Korona vaka sayısı 4 Eylül güncel verileri henüz açıklanmadı. Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları yeniden 20 binin üzerine çıkarken günlük vefat eden vatandaşların sayısı 300'e yaklaşyı. Uzmanlar vatandaşları aşı olmaları, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

4 EYLÜL CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve güncel vaka sayılarını henüz yayınlamadı.

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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 527 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,26, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 813 bin 77 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22 bin 857 yeni vaka, 276 can kaybı. Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." ifadelerini kullandı.