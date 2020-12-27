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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin açıklaması! - Haberler
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Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin açıklaması!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapıcı tutumunun tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına yardımcı olduğunu aktardı

SON DAKİKA: Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin açıklaması! - Haberler
Kremlin'den Erdoğan-Putin açıklaması!
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AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı tutumunun tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklama yapan Peskov, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İkili ilişkilerin farklı alanlarda geliştiğine dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirine saygıyla yaklaştığını belirtti.

"İki liderin yapıcı tutumu, anlaşmazlık ve çıkar çatışması olsa da tartışmalı durumlarda uyumlu çözümlerin bulunmasına izin veriyor." diyen Peskov, Rusya ve Türkiye'nin büyük jeopolitik güç olduğunu vurguladı.

Peskov, "Bölgemizde iki büyük ülke olan Rusya ve Türkiye, güvenlik ve istikrara katkıda bulunabilir ve bulunmalı. İki ülke, en azından savaşın yaşanmaması için her şeyi yapabilirler." ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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