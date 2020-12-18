Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması! 0:00 / 0:00

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı konularda farklı görüşlere sahip olduklarını belirterek, "Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir." dedi.

Putin'in başkent Moskova'da video konferans yoluyla düzenlediği yıllık basın toplantısı 4 saat 29 dakika sürdü.

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ülke liderlerinden hangisi en zor ve hangisi en uygun müzakerecidir?" sorusunu yanıtlayarak, tüm liderlerin eğitimli ve görüşmelerde hazırlıklı olduğunu söyledi.

"Tüm liderlerin hedefi, kendi ülkelerin sorunlarını farklı yöntemlerle çözmektir. İyi ve kötü lider yok." diyen Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan örnek verdi.

Erdoğan ile bazı konularda görüşlerin uyuşmadığına dikkati çeken Putin, "Bazen görüşlerimiz zıt olabiliyor, ancak Erdoğan sözünde duran adamdır, özü sözü birdir. Erdoğan, ülkesi için bir şey uygun olduğunda sonuna kadar gider. Bu, tahmin edilebilirlik unsurudur. Bu, karşında kimin olduğunu anlamak için önemlidir." dedi.

"YENİ START ANLAŞMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni START anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Putin, bu anlaşmanın Şubat 2021'de sona ereceğini anımsattı.

Putin, anlaşmanın uzatılması konusunda ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

"RUS ASKERLERİNİN TRANSDİNYESTER'DEN ÇIKARILMASINDAN YANAYIZ"

Moldova'nın yeni Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun, Transdinyester bölgesinden Rus askerlerinin çıkarılması yönündeki açıklamalarını değerlendiren Putin, Sandu'nun belirli bir siyasi gücün temsilcisi olarak yeni bir şey söylemediğini belirtti.

Batılı ortakların da benzer açıklamalar yaptığına dikkati çeken Putin, "Bunun için uygun şartların oluşması, Transdinyester ile Moldova'nın diğer parçası arasında iyi diyalog kurulması ve herkesin barış yolunda yürümesi durumunda, Rus askerlerin bölgeden çıkarılmasından yanayız." ifadelerini kullandı.