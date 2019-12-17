Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ocak ayında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Ankara'nın Libya'ya yönelik askeri destek planının da ele alınacağını duyurdu.
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