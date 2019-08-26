Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleşecek görüşmese Suriye'nin İdlin kentini görüşecekleri, Putin'in Erdoğan'ın İdlib ile ilgili endişelerini anladığını, ancak teröristlerin artan saldırılarıyla hakkında endişeli olduğu aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Putin Türk meslektaşlarımıza her zaman endişelerini anladığını, ama aynı zamanda İdlib'den gelen terör saldırıları hakkında da endişe duyduğunu bildirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na düzenleyeceği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelerek, muhatabıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. Gerçekleşecek temaslarda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınarak, Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına da katılacak.