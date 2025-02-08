Kültür ve Turizm Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelinin kaçak olduğu iddialarını yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada; "Grand Kartal Otel'in yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsattan istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.