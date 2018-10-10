Lavrov, " Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmalar uygulanıyor. Bölgede bulunan tüm örgütlerin bu süreçte işbirliği yapmasını aktif şekilde sağlayan Türk partnerlerimiz burada başrolde yer alıyor. Elde ettiğimiz bilgiler, sürecin ilerleyerek devam ettiğini teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

15 Ekim'de silahsızlandırılmış bölgenin tam olarak faaliyete geçirilmesi için koyulan sürenin dolacağını anımsatan Lavrov, burada 1-2 gün gecikme yaşanabileceğini belirtti ve 1-2 günlük gecikmenin hiç önemli olmadığını, bu işlerin niteliğinin daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

Lavrov, yapılan çalışmalar sırasında Rusya'nın Türkiye'ye aktif destek verdiğinin altını çizdi.

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