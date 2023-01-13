Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Son dakika: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bıçaklı saldırı
ABONE OL

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bıçaklı saldırı

Son dakika... Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, üç polis yaralandı.

Son dakika: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bıçaklı saldırı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Reuters

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, saldırganın polis tarafından yakalandığı ve etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zanlı, gece saatlerinde bir apartman dairesine girmeye çalıştı, olayın hemen ardından bölgeye polis çağrıldı. Bıçaklı saldırgana müdahale eden polislerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırganı gözaltına almak isteyen üç polisin ise yaralandığı bildirildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güney Kore'den ilk kez 'nükleer silah' mesajı
DÜNYA Güney Kore'den ilk kez 'nükleer silah' mesajı
Brezilya Devlet Başkanı Lula: Bazı güvenlik güçleri Kongre baskınında göstericilerle işbirliği yaptı
DÜNYA Brezilya Devlet Başkanı güvenlik güçlerini suçladı
"Twitter Dosyaları"nda yeni ifşa: Rusya'nın ABD siyasetine müdahalesi iddiaları yer aldı
DÜNYA "Twitter Dosyaları" nda 14. ifşa
ABD: Mart 2021'den bu yana 366 UFO ihbarı aldık
DÜNYA ABD: Mart 2021'den bu yana 366 UFO ihbarı aldık
Kanada’da kilise okulunda 2 bin yeni kalıntı bulundu
DÜNYA Kanada’da kilise okulunda 2 bin yeni kalıntı bulundu
ABD'den Rusya'ya "delilik" suçlaması
DÜNYA ABD'den Rusya'ya "delilik" suçlaması
İran'da apartmanda doğalgaz patlaması: 6 ölü, 4 yaralı
DÜNYA İran'da doğalgaz patlaması: 6 ölü, 4 yaralı
Beyaz Saray, Türkiye-İsveç görüşmelerinin olumlu seyretmesini umuyor - Dünya Haberleri
DÜNYA Beyaz Saray'dan Türkiye ve İsveç açıklaması
Suriye'nin İdlib kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem
DÜNYA İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Everest'in Ölüm Bölgesi "Cehennemi yaşamak demek!" Pipetle nefes aldığınızı düşünün!
DÜNYA Everest Dağı'nın ölüm bölgesinde neler yaşanıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.