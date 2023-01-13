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Reuters

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, saldırganın polis tarafından yakalandığı ve etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zanlı, gece saatlerinde bir apartman dairesine girmeye çalıştı, olayın hemen ardından bölgeye polis çağrıldı. Bıçaklı saldırgana müdahale eden polislerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırganı gözaltına almak isteyen üç polisin ise yaralandığı bildirildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.