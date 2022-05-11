Son dakika: Manisa'da can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var

Manisa'da can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Manisa’nın Turgutlu ilçesinden Manisa Organize Sanayi Bölgesine seyir halinde olan ve bir fabrikaya işçi taşıdığı öğrenilen otobüs, Manisa- Turgutlu karayolu Nif Çayı mevkiinde demir yüklü kamyona çarptı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi.

7'Sİ AĞIR 30 YARALI VAR

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 7'si ağır 30 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere yönlendirilirken, otobüste sıkışan işçiler Arama, kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü de ağır yaralandı. Kazaya karışan otobüsün, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın işçi otobüsü olduğu belirlendi.