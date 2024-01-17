Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilere yönelik aylık 1000 liralık desteğin devam edeceğini açıkladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, X'ten yaptığı açıklamada, sosyal desteklerin devam ettiğini bildirdi.

Yavaş, "Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı olan emeklilerimize verdiğimiz aylık 1000 TL desteği sürdüreceğiz. Ayrıca her ay 400 TL et desteği ve kış aylarında aylık 500 TL doğal gaz desteğiyle yanınızda olacağız" dedi.