Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, isminin bazı parklardan silindiği haberleriyle ilgili olarak belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva'yı suçladı. Gökçek, Twitter hesabından, "Teşekkürler Adnan. Görevini yapmakta gecikmiştin" diye tepki gösterdi.

Başkentteki bazı parklardan isminin kaldırılmasıyla ilgili olarak basına yansıyan haberlerin ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyede görev yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva'yı suçladı.



Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gökçek, "Teşekkürler Adnan. Görevini yapmakta gecikmiştin. Medyaya telefon açıp, tek tek haber verdiğin için teşekkür ediyorum" dedi.

Gökçek, bir başka Twitter mesajında ise "Adımın parklardan kaldırılmasına değil, bunun belediyede çalışan birisi tarafından gazetelere verilmesine canım sıkıldı" dedi.

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