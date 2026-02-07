Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Meriç Nehri'nde su seviyesi arttı; DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu | Son dakika haberleri

        Meriç Nehri'nde su seviyesi arttı; DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu

        Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin debisi arttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 07.02.2026 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSİ'den Meriç Nehri için turuncu alarm
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin debisi arttı. Son 2 gün debisi 3 kat artarak bin 119 metreküp/saniyeye çıkan Meriç Nehri için DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Edirne Valiliği, taşkın riskinin bulunmadığını açıkladı.

        'TURUNCU ALARM' UYARISINDA BULUNDU

        Bulgaristan'da son yağışlar ve karların erimesiyle barajlardan su bırakılmasıyla birlikte Edirne'deki nehirlerde su seviyesi hızla arttı. Meriç Nehri'nin 2 gün önce saniyede 384 metreküp akan debisi bugün bin 119 metreküp/saniyeye çıktı. Bazı kesimlerde yatağından taşan Meriç Nehri için DSİ 'turuncu alarm' uyarısında bulundu. Tunca Nehri'nin debisi ise 15 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Arda Nehri'nin Bulgaristan'ın Ivaylovgrad kesiminde ise kırmızı seviye olan 778 metreküp/saniyeye yükseldi.

        SU SEVİYELERİNDE YÜKSELME MEYDANA GELDİ

        Edirne Valiliği, taşkın riski üzerine yazılı dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, taşkın riskinin bulunmadığını bildirdi, Bulgaristan'da karların erimesiyle ve barajlardan su bırakılmasıyla nehirlerde su seviyelerinde yükselme meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Arda Nehri'nde ilimize en yakın Ivaylovgrad barajından atılan su seviyesindeki artış ivmesi düşmeye başlamış olup, su miktarındaki yükselmenin bir müddet daha artacağı öngörülmektedir. Konuyla ilgili yetkili kurumlarımız, Bulgaristan tarafı ile irtibat halinde olup, nehir suyu seviyeleri 24 saat esasıyla anlık ve online erişimle takip edilmektedir. 3 nehrin buluştuğu Edirne'de beklenen su miktarının bir taşkın riski yaratmayacağı beklenilmektedir. Bilgilerinize duyurulur" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayseri'de trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 gözaltı

        Kayseri'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada şüphelilerden birinin 'Çıkar silahı sık lan şuna' dediği duyuldu.

        #edirne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?