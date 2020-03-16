Bir hamle de TCMB'den geldi

Reuters / HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz/nema oranlarında 20 Mart'tan geçerli indirime gitti.

Bankacılar TCMB'nin TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren yüzde 8'den 6'ya indirdiğini belirtti. TCMB'nin zorunlu karşılık sisteminde, belirlenmiş üretim odaklı sektörler başta olmak üzere yüksek kredi büyümesi sağlayan bankaların 2 puan zorunlu karşılık avantajı bulunuyordu. Böylece bu kredi büyümesini sağlayan bankalar için TL ZK faiz oranı 10'dan yüzde 8'e inmiş oldu.

TCMB'nin belirlediği kredi büyümesini sağlamayan bankalar için ise ZK oranı sıfır olarak uygulanacak. Koronavirüse karşı ekonomiyi desteklemek için dün gece de Fed sürpriz bir biçimde 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.