Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuSon dakika Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
ABONE OL

Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgelere göre yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar

Hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün öğleden sonra Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii),Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların ise ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:

ANKARA: 34, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 29, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 31, Parçalı bulutlu.

KÜTAHYA: 31, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 35, Zamanla parçalı bulutlu.

MUĞLA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 39, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 31, Parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 32, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 31, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 34, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu.

RİZE: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

TRABZON: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 29, Parçalı bulutlu.

KARS: 28, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 35, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 38, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
GÜNDEMİstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Adana'da direğe çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü yanarak öldü
GÜNDEMKaza yapan araç alev aldı, sürücü yanarak can verdi
Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
GÜNDEMAdıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü
Ankara'da otomobilin çarptığı kişi feci şekilde can verdi
GÜNDEMOtomobilin çarptığı kişi feci şekilde can verdi
Öldürülen Barış Çakan'ın arkadaşı, maktülün kardeşi tarafından vuruldu
GÜNDEMÖldürülen kardeşinin, olay anında yanında bulunan ...
Adana'da koca dehşeti! 2 aylık eşini pompalı tüfekle vurdu
GÜNDEMKoca dehşeti! 2 aylık eşini pompalı tüfekle vurdu
İstanbul'da geniş çaplı huzur uygulaması: 329 şüpheli yakalandı
GÜNDEMİstanbul'da 329 şüpheli yakalandı
Erzurum'da 2 otomobil yüklü kamyonet yolda tehlike saçtı
GÜNDEMErzurum'da trafikte akılalmaz olay!
Terör örgütü PKK/KCK'nın 'hacker'larına yönelik operasyon 11 tutuklama
GÜNDEMAnkara merkezli 17 ilde PKK/KCK operasyonu: 11 ...
Samsun'da HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak
GÜNDEMHES kodsuz yolcu taşıyanlara ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X