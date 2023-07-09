Meteoroloji'den 30 kent için uyarı! Meteoroloji'den yapılan açıklamada başta Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bazı iller olmak üzere 15 kent için sarı ve 15 kent için de turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Yapılan ikazda şiddetli sağanak yağışların sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısının gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz 'in kıyı illerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SICAKLIK İÇ BÖLGELERDE 4 DERECE AZALIYOR Yapılan açıklamada sıcaklığın iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Karadeniz Bölgesi ile Kocaeli, Bilecik, Yozgat, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul Sağanak Yağış 26° Ankara Sağanak Yağış 22° İzmir Güneşli 32° Antalya Güneşli 35° Trabzon Sağanak Yağış 26° Bursa Yağmurlu 21° Adana Parçalı Bulutlu 35° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Kısmen Güneşli 28° 30 KENT İÇİN İKAZDA BULUNULDU Yağışların; Karadeniz Bölgesi ile Kocaeli, Bilecik, Yozgat, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.