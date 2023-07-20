Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize, Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 35° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 39° Antalya Güneşli 41° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 35° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. REKLAM