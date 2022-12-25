Meteoroloji'den bazı iller için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
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