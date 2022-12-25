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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bazı iller için kritik uyarı! Hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji'den bazı iller için kritik uyarı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bazı iller için kritik uyarı! Hava durumu nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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