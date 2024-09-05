Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı - 5 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Antalya ve Isparta'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 07:20 Güncelleme: 05.09.2024 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 34°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 30°
        REKLAM

        Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        ABD'den Gazze müzakereleri açıklaması
        ABD'den Gazze müzakereleri açıklaması
        Kamyonun altına girdi: 2 ölü, 8 yaralı
        Kamyonun altına girdi: 2 ölü, 8 yaralı
        İki silahlı saldırıda 15 tutuklama
        İki silahlı saldırıda 15 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        ABD'deki bir lisede silahlı saldırı
        ABD'deki bir lisede silahlı saldırı
        Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti
        Baba ve oğulu vuran zanlı: Her şey bir anda gelişti
        'Rusya seçimlere müdahale etmeye çalışıyor'
        'Rusya seçimlere müdahale etmeye çalışıyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or adayı!
        Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or adayı!
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı